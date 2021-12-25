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Cristiano Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı her şey hazır! Bir devir kapanmak üzere emeklilik için 7 milyon sterlinlik ev

Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla, Manchester'da 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti. Daily Mail'ın haberine göre Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı. Hatta bunun için 7 milyon sterlinlik bir ev bile aldı. İşte detayları.

25.12.2021 15:25 - Son Güncelleme: 25.12.2021 15:25
Cristiano Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı her şey hazır! Bir devir kapanmak üzere emeklilik için 7 milyon sterlinlik ev

Futbolun yaşayan efsanelerinden Cristiano Ronaldo yaşam tarzı ve futboluyla dünya çapında bir hayran nesnesi. Manchester United'ın süper yıldızı aynı zaman iyi bir aile babası. Kısa bir süre önce sevgilisi Georgina Rodriguez'le ikiz bebek beklediklerini açıklamışlardı. İkizler çiftin beşinci ve altıncı çocukları olacaklar.

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Cristiano Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı her şey hazır! Bir devir kapanmak üzere emeklilik için 7 milyon sterlinlik ev

Önceki gün yayınladığı yeni yıl temalı fotoğrafıyla çok konuşulan Ronaldo'nun hali hazırda 1 milyon dolar üzerinde bir kazancı olduğu iddia ediliyor. Yani her geçen gün biraz daha genişleyecek gibi görünen ailesinin yaşam alanını da bir o kadar genişletme şansı fazlasıyla mevcut elinde.

Cristiano Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı her şey hazır! Bir devir kapanmak üzere emeklilik için 7 milyon sterlinlik ev

Geride bıraktığımız yaz, yeniden Manchester United'a gelen Ronaldo, kırmızı şeytanların efsane isimlerinden biri olan Andy Cole'un Cheshire'daki evine yerleşmişti.

Cristiano Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı her şey hazır! Bir devir kapanmak üzere emeklilik için 7 milyon sterlinlik ev

Daily Mail'ın iddiasına göre Ronaldo'nun emlak imparatorluğu emeklilik kararına göre giderek genişliyor. Hali hazırda bilinen 9 mülkü olan Ronaldo'nun emeklilik için kolları sıvadığı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı her şey hazır! Bir devir kapanmak üzere emeklilik için 7 milyon sterlinlik ev

Ronaldo'nun emeklilik günleri için ilk yaptığı şey ise 7 milyon sterlin değerin bir arazi satın almak. Portekiz'in, Cascais bölgesinde Quinta da Marinha'da sahile yakın bir malikane yaptıracağı söylendi.

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