Cristiano Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı her şey hazır! Bir devir kapanmak üzere emeklilik için 7 milyon sterlinlik ev
Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla, Manchester'da 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti. Daily Mail'ın haberine göre Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı. Hatta bunun için 7 milyon sterlinlik bir ev bile aldı. İşte detayları.
25.12.2021 15:25
- Son Güncelleme: 25.12.2021 15:25
Futbolun yaşayan efsanelerinden Cristiano Ronaldo yaşam tarzı ve futboluyla dünya çapında bir hayran nesnesi. Manchester United'ın süper yıldızı aynı zaman iyi bir aile babası. Kısa bir süre önce sevgilisi Georgina Rodriguez'le ikiz bebek beklediklerini açıklamışlardı. İkizler çiftin beşinci ve altıncı çocukları olacaklar.
Geride bıraktığımız yaz, yeniden Manchester United'a gelen Ronaldo, kırmızı şeytanların efsane isimlerinden biri olan Andy Cole'un Cheshire'daki evine yerleşmişti.