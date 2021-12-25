Cristiano Ronaldo emeklilik için düğmeye bastı her şey hazır! Bir devir kapanmak üzere emeklilik için 7 milyon sterlinlik ev

Önceki gün yayınladığı yeni yıl temalı fotoğrafıyla çok konuşulan Ronaldo'nun hali hazırda 1 milyon dolar üzerinde bir kazancı olduğu iddia ediliyor. Yani her geçen gün biraz daha genişleyecek gibi görünen ailesinin yaşam alanını da bir o kadar genişletme şansı fazlasıyla mevcut elinde.