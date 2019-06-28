Fatih Terim bu 3 ismi çok istiyor! Galatasaray gelecek sezon rengarenk

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğer bu transferler gerçekleşirse Galatasaray'ı renkli bir sezon bekliyor olacak. Hatta bu renklilik sosyal medyada şimdiden 'trafik lambası' esprilerine ön ayak oldu. Bakın neden...