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Fatih Terim bu 3 ismi çok istiyor! Galatasaray gelecek sezon rengarenk

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon çıtayı yükseltecek bir kadro için kolları sıvadı. Galatasaray'ın adı eski Beşiktaşlı Ryan Babel, Sevilla'da forma giyen Éver Banega ve West Ham United'da top koşturan Javier Hernández ile ilgileniyor. Fatih Terim istediği bu üçlü şimdiden sosyal medyayı salladı. Bakın neden...

28.06.2019 15:32 - Son Güncelleme: 28.06.2019 15:47
Fatih Terim bu 3 ismi çok istiyor! Galatasaray gelecek sezon rengarenk

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğer bu transferler gerçekleşirse Galatasaray'ı renkli bir sezon bekliyor olacak. Hatta bu renklilik sosyal medyada şimdiden 'trafik lambası' esprilerine ön ayak oldu. Bakın neden...

Fatih Terim bu 3 ismi çok istiyor! Galatasaray gelecek sezon rengarenk

İSTANBUL'A GELDİ

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ryan Babel Galatasaray için İstanbul'a gelmişti.

Ryan Babel İstanbul'da

Fatih Terim bu 3 ismi çok istiyor! Galatasaray gelecek sezon rengarenk

Ryan Babel renkli saçlarıyla dikkat çeken bir isimdi.

Fatih Terim bu 3 ismi çok istiyor! Galatasaray gelecek sezon rengarenk

BANEGA İKNA OLDU

Sevilla forması giyen Banega'yı (orta saha) maaş konusunda ikna eden Cimbom, oyuncunun bonservisini düşürmek için pazarlık yapıyor.

Fatih Terim bu 3 ismi çok istiyor! Galatasaray gelecek sezon rengarenk

Banega'da bir dönem renkli saçları ile çok konuşulmuştu.

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