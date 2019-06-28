Fatih Terim bu 3 ismi çok istiyor! Galatasaray gelecek sezon rengarenk
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon çıtayı yükseltecek bir kadro için kolları sıvadı. Galatasaray'ın adı eski Beşiktaşlı Ryan Babel, Sevilla'da forma giyen Éver Banega ve West Ham United'da top koşturan Javier Hernández ile ilgileniyor. Fatih Terim istediği bu üçlü şimdiden sosyal medyayı salladı. Bakın neden...
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.
Eğer bu transferler gerçekleşirse Galatasaray'ı renkli bir sezon bekliyor olacak. Hatta bu renklilik sosyal medyada şimdiden 'trafik lambası' esprilerine ön ayak oldu. Bakın neden...
İSTANBUL'A GELDİ
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ryan Babel Galatasaray için İstanbul'a gelmişti.