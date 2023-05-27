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Haberler Spor Bayern Münih'ten Galatasaray'a kötü haber!

Bayern Münih'ten Galatasaray'a kötü haber!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yıldız isimlere yönelirken, bir yandan da genç isimleri kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılıların bu doğrultuda listesine aldığı isme Bayern Münih talip oldu. İşte detaylar...

27.05.2023 15:23 - Son Güncelleme: 27.05.2023 15:23
Bayern Münih’ten Galatasaray’a kötü haber!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da start verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bayern Münih’ten Galatasaray’a kötü haber!

Transfer operasyonlarını dört koldan sürdüren sarı-kırmızılıların hedefinde sürpriz bir isim var. İşte detaylar...

Bayern Münih’ten Galatasaray’a kötü haber!

Galatasaray ile Bayern Münih transferde karşı karşıya geldi.

Bayern Münih’ten Galatasaray’a kötü haber!

Bild'in haberine göre, iki ekip de Nürnberg'in 17 yaşındaki golcüsü Can Uzun'u takip ediyor.

Bayern Münih’ten Galatasaray’a kötü haber!

U19 Takımında 15 maçta 15 gol ve 5 asistle dikkat çeken genç forvetin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

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