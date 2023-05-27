Bayern Münih'ten Galatasaray'a kötü haber!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yıldız isimlere yönelirken, bir yandan da genç isimleri kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılıların bu doğrultuda listesine aldığı isme Bayern Münih talip oldu. İşte detaylar...
27.05.2023 15:23 - Son Güncelleme: 27.05.2023 15:23
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da start verdi.
U19 Takımında 15 maçta 15 gol ve 5 asistle dikkat çeken genç forvetin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var.