Galatasaray'dan çılgın kutlama! İşte tüm Türkiye'den renkli görüntüler
Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve 23. şampiyonluğuna ulaştı. Son düdüğün ardından hem saha içinde hem tüm Türkiye'de sarı kırmızı sel oluştu. İşte kameralara yansıyan o çılgın görüntüler...
30.05.2023 22:52 - Son Güncelleme: 30.05.2023 22:57
Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve 23. şampiyonluğuna ulaştı.