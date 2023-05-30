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Haberler Spor Galatasaray'dan çılgın kutlama! İşte tüm Türkiye'den renkli görüntüler

Galatasaray'dan çılgın kutlama! İşte tüm Türkiye'den renkli görüntüler

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve 23. şampiyonluğuna ulaştı. Son düdüğün ardından hem saha içinde hem tüm Türkiye'de sarı kırmızı sel oluştu. İşte kameralara yansıyan o çılgın görüntüler...

30.05.2023 22:52 - Son Güncelleme: 30.05.2023 22:57
Galatasaray’dan çılgın kutlama! İşte tüm Türkiye’den renkli görüntüler

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve 23. şampiyonluğuna ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan çılgın kutlama! İşte tüm Türkiye’den renkli görüntüler

Son düdüğün ardından hem saha içinde hem tüm Türkiye'de sarı kırmızı sel oluştu.

Galatasaray’dan çılgın kutlama! İşte tüm Türkiye’den renkli görüntüler

İşte kameralara yansıyan o çılgın görüntüler...

Galatasaray’dan çılgın kutlama! İşte tüm Türkiye’den renkli görüntüler
Galatasaray’dan çılgın kutlama! İşte tüm Türkiye’den renkli görüntüler
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