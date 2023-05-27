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Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un yeni takımını duyurdular! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla takıımın en dikkat çeken isimlerinden oldu. Taraftarın sevgilisi konumundaki Nelsson'a Avrupa'dan ciddi talipler vardı. İngiliz basını yıldız ismin yeni takımını duyurdu. İşte bonservis bedeli...

27.05.2023 12:23 - Son Güncelleme: 27.05.2023 12:23
Galatasaray transfer haberleri | Nelsson’un yeni takımını duyurdular! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunuyor.

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Galatasaray transfer haberleri | Nelsson’un yeni takımını duyurdular! İşte bonservis bedeli

Şampiyonluk yürüyüşündeki sarı-kırmızılılarda sezonun dikkat çeken oyuncuları Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, birçok büyük kulübün radarına girdi.

Galatasaray transfer haberleri | Nelsson’un yeni takımını duyurdular! İşte bonservis bedeli

ERDEN TİMUR İNGİLTERE'YE GİTTİ!
Özellikle Gelecek sezon için transfer çalışmalarına soyunan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'ye giderek görüşmelere başladı.

Galatasaray transfer haberleri | Nelsson’un yeni takımını duyurdular! İşte bonservis bedeli

Timur'un İngiltere'de hem Nelsson hem de Boey için de pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

Galatasaray transfer haberleri | Nelsson’un yeni takımını duyurdular! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncuyu da kolay bırakma niyetinde değil.

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