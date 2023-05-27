Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un yeni takımını duyurdular! İşte bonservis bedeli
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla takıımın en dikkat çeken isimlerinden oldu. Taraftarın sevgilisi konumundaki Nelsson'a Avrupa'dan ciddi talipler vardı. İngiliz basını yıldız ismin yeni takımını duyurdu. İşte bonservis bedeli...
27.05.2023 12:23 - Son Güncelleme: 27.05.2023 12:23
Şampiyonluk yürüyüşündeki sarı-kırmızılılarda sezonun dikkat çeken oyuncuları Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, birçok büyük kulübün radarına girdi.
ERDEN TİMUR İNGİLTERE'YE GİTTİ!
Özellikle Gelecek sezon için transfer çalışmalarına soyunan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'ye giderek görüşmelere başladı.