Bayern Münihin scout ekibi Galatasaraylı Ozan Kabakı izledi

Bayern Münih'in scout ekibi Galatasaraylı Ozan Kabak'ı izledi
Galatasaray'ın alt yapısından çıkan ve formayı kapan 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak, dünya devlerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadeleyi, Alman devi Bayern Münih'in yetkilileri de izlerken Ozan Kabak hakkında 10 sayfalık bir rapor hazırlandı.
SOĞUĞA RAĞMEN 28 BİN SEYİRCİ
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplam 28 bin 406 seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi ise toplam 28 bin 406 seyirci izledi. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen takımını desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü.
EREN GOL ORUCUNU BOZDU
Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok Çaykur Rizespor'a attığı golle ligdeki 5. golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor ile mücadele eden Galatasaray'da golcü oyuncu Eren Derdiyok, ligde 6 maç sonra gol attı. 58. dakikada sol kanattan Yuto Nagatomo'nun ortasında ön direkte bulanan Eren meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti. Süper Lig'de bu sezon 11 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Eren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Lokomotiv Moskova maçında gol atma başarısı göstermişti.
EVİNDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Çaykur Rizespor beraberliği ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda üst üste 4 maçta da kazanamadı. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılılar sahasında 3 puan özlemini sürdürdü. Aslan, ligde iç sahada Bursaspor, Fenerbahçe ve A. Konyaspor maçlarından ardından Rize karşısında galibiyet alamadı. Galatasaray, Konya, Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında ayrıca öne geçip puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 beraberlik almıştı.
27 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmemezlik serisini 27'ye çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray sahadan 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki 27. maçında da rakiplerine 3 puan vermemiş oldu. Galatasaray, ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında aldı. Bu müsabakanın ardından oynanan 27 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 22 kez galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı.