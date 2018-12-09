Fenerbahçeli futbolcular şoke etti (Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi)

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ama gelin görün ki, şu tarz işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Bunları görmeye hazırsanız, işte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...

9 Aralık 2018 Pazar, 12:17:43 Güncelleme: 14:01:01
Kylian Mbappe yok artık dedirtti! (Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi)

Yaptıkları sporun şanında mıdır bilinmez, futbolcuların ilginç tarzları gözleri kanatan cinsten. Rengarenk saçlardan, rengarenk pantolonlara kadar giden tarz serüvenleri için futbolcuların destek almaları şart gibi. Eğer hazırsanız futbolcuların ilginç tarzları ile sizleri başbaşa bırakıyoruz. İşte futbolcuların ilginç tarzları.

Palacio

Kylian Mbappe yok artık dedirtti! (Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi)

Paris Saint Germain ile Strasbourg arasında oynanan maçta PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe yeni tarzıyla görücüye çıktı.

Kylian Mbappe yok artık dedirtti! (Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi)

Mbappe'nin formasının rengiyle aynı olan saçları beğenildi mi?

Kylian Mbappe yok artık dedirtti! (Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi)

Tabi ki hayır!

Kylian Mbappe yok artık dedirtti! (Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi)

Futbolcuların ilginç tarzları denince akla ilk gelen isimlerden biri Paul Pogba.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bayern Münihin scout ekibi Galatasaraylı Ozan Kabakı izledi
Bayern Münih'in scout ekibi Galatasaraylı Ozan Kabak'ı izledi