Başkan Erdoğan, yabancı konukları onuruna yemek verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konuklara akşam yemeği verdi. Vahdettin Köşkü'ndeki akşam yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna akşam yemeği verdi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
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