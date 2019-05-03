Başkan Erdoğan, yabancı konukları onuruna yemek verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konuklara akşam yemeği verdi. Vahdettin Köşkü'ndeki akşam yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.