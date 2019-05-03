Fenerbahçeli Serdar Aziz'in bu hali sosyal medyayı salladı! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı!

Bursaspor ile hayatımıza girdi, ardından Galatasaray ve 2018-2019 sezonu yarısından itibaren Fenerbahçe... Serdar Aziz'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olan transferi olay yaratmış ve çok konuşulmuştu. Fakat şimdi gündem farklı. Konu Serdar Aziz'in eski hali. Neden mi? Serdar Aziz'in sosyal medyada patlayan bu fotoğrafları olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Serdar Aziz'in yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.

03.05.2019 16:33 - Son Güncelleme: 03.05.2019 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





