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Fenerbahçeli Serdar Aziz'in bu hali sosyal medyayı salladı! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı!

Bursaspor ile hayatımıza girdi, ardından Galatasaray ve 2018-2019 sezonu yarısından itibaren Fenerbahçe... Serdar Aziz'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olan transferi olay yaratmış ve çok konuşulmuştu. Fakat şimdi gündem farklı. Konu Serdar Aziz'in eski hali. Neden mi? Serdar Aziz'in sosyal medyada patlayan bu fotoğrafları olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Serdar Aziz'in yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.

03.05.2019 16:33 - Son Güncelleme: 03.05.2019 16:51
Fenerbahçeli Serdar Aziz'in bu hali sosyal medyayı salladı! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı!

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye transferi olay yaratan Serdar Aziz bu kez sosyal medyada olay yarattı. Serdar Aziz için Galatasaray adeta bir milat olmuş. Serdar Aziz'in bu hallerini görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

Fenerbahçeli Serdar Aziz'in bu hali sosyal medyayı salladı! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı!

Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

Fenerbahçeli Serdar Aziz'in bu hali sosyal medyayı salladı! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı!

Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.

Fenerbahçeli Serdar Aziz'in bu hali sosyal medyayı salladı! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı!

Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

Fenerbahçeli Serdar Aziz'in bu hali sosyal medyayı salladı! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı!

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