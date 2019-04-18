Başakşehirli Arda Turan ve Emre Belözoğlu'dan şok Galatasaray sözleri!

Spor camiasının son günlerde en çok konuştuğu olaylardan biri Medipol Başakşehir ve Galatasaray arasındaki anlaşmazlık. Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası 'Kimi şampiyon yapmak istiyorlarsa açık açık söylesinler'' sözleri iki kulüp arasında krize neden olmuştu. Olay hukuki sürece taşındı. İster istemez gözler daha önce Galatasaray forması terleten Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na çevirildi. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun Galatasaray sözleri çok konuşulacak cinsten.

18.04.2019 17:50 - Son Güncelleme: 18.04.2019 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





