Türk futbolunda yeni dönem! İşte sistemin detayları...

Bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da destek verdiği projede borçların yeniden yapılandırılması için Türkiye Bankalar Birliği ile çalışmalar sürerken, diğer yandan yeni bir uygulama devreye sokulacak: Ulusal Lisans Talimatı…