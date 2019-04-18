Türk futbolunda yeni dönem! İşte sistemin detayları...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi köklü bir değişiklik yapılacak. Haziran ayı ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. UEFA'nın verdiği yetkiyle birlikte Ulusal Lisans Talimatı'nı devreye sokacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, transferde tüm ipleri eline alacak. Peki yeni sistem neleri değiştirecek? İşte detaylar...
18.04.2019 13:55
- Son Güncelleme: 18.04.2019 13:55
Mali açıdan büyük bir çıkmaz içine giren ve borçları her geçen gün artan Türk kulüplerinin geleceği açısından dev bir adım atılıyor…
Bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da destek verdiği projede borçların yeniden yapılandırılması için Türkiye Bankalar Birliği ile çalışmalar sürerken, diğer yandan yeni bir uygulama devreye sokulacak: Ulusal Lisans Talimatı…
Bugüne kadar UEFA Finansal Fair Play Komitesi'nin denetlediği ve uyulmaması halinde ceza kestiği kulüplerde gelir-gider dengesi, Haziran ayından itibaren UEFA'nın vereceği yetkiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından incelenecek.
TFF, Ulusal Lisans Talimatı ile yeni sezon transfer döneminden başlanarak futbolcu harcamalarını kontrol altına alacak.
KULÜPLER KADEMELERE AYRILACAK
UEFA'nın kontrolü devam etse de denetimi TFF yapacak. Haziran'da uygulanmaya başlayacak olan yeni sistem şöyle işleyecek…