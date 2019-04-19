Fenerbahçe Beko- Zalgiris Kaunas maçında skandal! Obradovic çıldırdı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 80-82 kaybetti ve seride durum 1-1 oldu. Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague'de kendi evinde ilk kez maç kaybetti.