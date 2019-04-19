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Fenerbahçe Beko- Zalgiris Kaunas maçında skandal! Obradovic çıldırdı

Turkish Airlines Euroleague Play-Off ikinci maçında Fenerbahçe Beko evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 82-80 mağlup olarak, 18 maç sonra kaybetti. Maça hakem Luigi Lamonica'nın skandal kararları damgasını vurdu.

19.04.2019 10:28 - Son Güncelleme: 19.04.2019 10:35
Fenerbahçe Beko- Zalgiris Kaunas maçında skandal! Obradovic çıldırdı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 80-82 kaybetti ve seride durum 1-1 oldu. Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague'de kendi evinde ilk kez maç kaybetti.

Fenerbahçe Beko- Zalgiris Kaunas maçında skandal! Obradovic çıldırdı

İlk çeyreği 21-20 önde bitiren Kanarya, ikinci ve üçüncü çeyreklerde çok kötü oynadı. Üçüncü çeyrek sonunda fark 17 sayıya kadar çıktı ve son periyoda 15 sayı farkla giren Kanarya, dördüncü çeyrekte şahlandı.

Fenerbahçe Beko- Zalgiris Kaunas maçında skandal! Obradovic çıldırdı

Fakat sarı lacivertliler, son hücumda Ulanovas'ın sayısına engel olamayınca Litvanya temsilcisi maçı 80-82 kazandı.

Fenerbahçe Beko- Zalgiris Kaunas maçında skandal! Obradovic çıldırdı

BU SEZON İLK YENİLGİ

THY Euroleague'de normal sezon boyunca sahasında tek maç kaybetmeyen Fenerbahçe, bu sezon ilk yenilgisini de almış oldu.

Fenerbahçe Beko- Zalgiris Kaunas maçında skandal! Obradovic çıldırdı

TRİBÜNLERDE TANIDIK İSİMLER

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça taraftar büyük ilgi gösterdi. Takıma tam destek olan taraftarların arasında tanıdık isimler de vardı. Kaleci Volkan Demirel ile NBA'in Sacramento Kings takımında forma giyen Fenerbahçeli eski basketbolcu Bogdan Bogdanovic de maçı takip edenler arasındaydı.

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