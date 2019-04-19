Fenerbahçe Beko- Zalgiris Kaunas maçında skandal! Obradovic çıldırdı
Turkish Airlines Euroleague Play-Off ikinci maçında Fenerbahçe Beko evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 82-80 mağlup olarak, 18 maç sonra kaybetti. Maça hakem Luigi Lamonica'nın skandal kararları damgasını vurdu.
19.04.2019 10:28
- Son Güncelleme: 19.04.2019 10:35
TRİBÜNLERDE TANIDIK İSİMLER
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça taraftar büyük ilgi gösterdi. Takıma tam destek olan taraftarların arasında tanıdık isimler de vardı. Kaleci Volkan Demirel ile NBA'in Sacramento Kings takımında forma giyen Fenerbahçeli eski basketbolcu Bogdan Bogdanovic de maçı takip edenler arasındaydı.
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