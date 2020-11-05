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Başakşehir'in Manchester United karşısında aldığı galibiyet İngiliz basınında!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup ederken ülke puanı adına da çok önemli bir iş yapmış oldu. Temsilcimizin 2-1 üstün ayrıldığı mücadele sonrası İngiliz basını, kırmızı şeytanları adeta yerin dibine soktu.

05.11.2020 09:49 - Son Güncelleme: 05.11.2020 09:49
Başakşehir'in Manchester United karşısında aldığı galibiyet İngiliz basınında!

M.United'ın 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Başakşehir'in bu zaferi, İngiliz basınında geniş yer buldu.

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Başakşehir'in Manchester United karşısında aldığı galibiyet İngiliz basınında!

Ferdinand, Scholes, Van Persie ve Roy Keane gibi İngiliz devinin efsane isimleri, Kırmızı Şeytanlar'ı sert bir dille eleştirdi.

Başakşehir'in Manchester United karşısında aldığı galibiyet İngiliz basınında!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Robin van Persie "Bizim zamanımızda Ferguson, 'Kaybedin ama kaybedecekseniz de rakipten daha az koşmayın' derdi. Başakşehir'in Manchester United'dan daha fazla koştuğuna eminim. Manchester United böyle olmamalı." sözlerini kullandı.

Başakşehir'in Manchester United karşısında aldığı galibiyet İngiliz basınında!

SCHOLES: KOMİK, GÜLÜNÇ... Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Paul Scholes, "Manchester United'ın yediği ilk gol komik, gülünç! Gerçekten ne düşündüler bilemiyorum. Normalde, orada bir adamın olması ve yarı alanı kontrol etmesi gerekir. Orta sahaya kadar olan 15-20 metrede kimse yok. Matic'i oraya koymuşlar ama Demba Ba'nın 10 metre ilerisinde bekliyor. Hızlı koşamayan Matic'in o göreve verilmesi de ayrı. Onu yakalamak için metrelerce koştu. Ancak, milyon yıl da geçse yetişemezdi, yetişemedi.'' şeklinde konuştu.

Başakşehir'in Manchester United karşısında aldığı galibiyet İngiliz basınında!

SCHOLES: 10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR BÖYLE DEFANS YAPMAZ... Scholes, ayrıca "Manchester United, 10 yaş altı takımı gibi savunma yapıyor. Son dakika olsa böyle hücum etmeyi anlarım ama henüz dakika 12! Savunma oyuncuları ne yapıyor hiç anlamadım. 10 yaş altı çocuklar şu hatayı yapmaz." sözlerini kullanarak eski takımını yerden yere vurdu.

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