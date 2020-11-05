Başakşehir'in Manchester United karşısında aldığı galibiyet İngiliz basınında!

SCHOLES: KOMİK, GÜLÜNÇ... Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Paul Scholes, "Manchester United'ın yediği ilk gol komik, gülünç! Gerçekten ne düşündüler bilemiyorum. Normalde, orada bir adamın olması ve yarı alanı kontrol etmesi gerekir. Orta sahaya kadar olan 15-20 metrede kimse yok. Matic'i oraya koymuşlar ama Demba Ba'nın 10 metre ilerisinde bekliyor. Hızlı koşamayan Matic'in o göreve verilmesi de ayrı. Onu yakalamak için metrelerce koştu. Ancak, milyon yıl da geçse yetişemezdi, yetişemedi.'' şeklinde konuştu.