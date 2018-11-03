Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 | Maç sonucu
Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 24'e çıkardı. Ev sahibi ekip liderliğini sürdürürken Beşiktaş 11. haftayı 18 puanla kapattı. Başakşehir'e 3 puanı getiren gol Epureanu'dan gelirken Elia'nın attığı bir gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Başakşehir, Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisini de 6 maça yükseltti. Siyah-beyazlılarda Adriano, ev sahibinde ise Elia sakatlanarak oyundan çıktı
BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Başakşehir, maçın 6. dakikasında Elia ile 1-0 öne geçti ancak gol iptal edildi. Edin Visca'nın pası ile topla buluşan Eljero Elia'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Halis Özkahya önce golü verdi ardından VAR sistemi kararıyla pası veren Edin Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
BU KEZ EPUREANU ATTI
Başakşehir, 18. dakikada 1-0 öne geçti: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Alexandu Epureanu'nun, altıpas önünde topun gelişine sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Loris Karius'un yanından ağlarla buluştu.
ADRIANO SAKATLANDI
Sakatlıktan iyileşen ve maça 11'de başlayan Adriano, 24. dakikada sakatlık geçirdi. Brezilyalı oyuncu oyuna devam edemezken yerine 26. dakikada Caner Erkin dahil oldu.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, 26. dakikada gole çok yaklaştı: Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Ryan Babel içeri girerek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Araya giren Manuel Da Costa'ya çarpan top kornere gitti.
VISCA NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI
Mücadelede 38. dakika oynanırken Eljero Elia'nın uzun pasıyla topla buluşan Edin Visca'nın hızla ilerleyerek ceza alanına girmeden sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.
Dakikalar 41'i gösterdiğinde Pepe'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Jeremain Lens'in dönerek sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top sağ kale direği dibinden az farkla kornere gitti.
45. dakika oynanırken sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Jeremain Lens, Eljero Elia'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Başakşehirli futbolcular kartın kırmızı olması gerektiği şeklinde itirazlarda bulundu.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve Başakşehir devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.