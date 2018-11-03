Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 | Maç sonucu

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 24'e çıkardı. Ev sahibi ekip liderliğini sürdürürken Beşiktaş 11. haftayı 18 puanla kapattı. Başakşehir'e 3 puanı getiren gol Epureanu'dan gelirken Elia'nın attığı bir gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Başakşehir, Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisini de 6 maça yükseltti. Siyah-beyazlılarda Adriano, ev sahibinde ise Elia sakatlanarak oyundan çıktı

3 Kasım 2018 Cumartesi, 21:04:11 Güncelleme: 21:11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





