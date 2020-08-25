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İşte Süper Lig'de Anadolu takımlarının resmen açıklanan transferleri! Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'de mücadele edecek takımlar, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Bu süre zarfında kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar yoğun mesai harcıyor. Transfer döneminde en hızlı giren takım Fenerbahçe oldu. Galatasaray ve Trabzonspor emin adımlarla yoluna devam ederken adımlarını en yavaş atan ise Beşiktaş. Peki Anadolu kulüplerinde son durum ne? İşte Anadolu kulüplerinin şu ana kadar yaptıkları transferler...

25.08.2020 17:10 - Son Güncelleme: 25.08.2020 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





