GaleriSpor

Chelsea-Frankfurt maçının kahramanı kaleci Kepa oldu!

Eintracht Frankfurt ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Chelsea, Londra'daki rövanşta normal süreyi yine 1-1'le tamamladı. Uzatma dakikalarında skor bozulamadı ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucu 4-3 kazanan Chelse finalde Arsenal'e rakip olurken, 2 penaltı atışında izin vermeyen Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga tarihi olayda başrol oynadı.

10.05.2019 09:31 - Son Güncelleme: 10.05.2019 09:41
Sarri'yi çıldırtan Kepa, bunu da yaptı!

Eintracht Frankfurt'u penaltı atışları sonucunda mağlup eden Chelsea'de maçın kahramanı iki penaltı kurtaran Kepa Arrizabalaga oldu.

Sarri'yi çıldırtan Kepa, bunu da yaptı!

Chelsea ile Manchester City'yi karşı karşıya getiren İngiltere Lig Kupası finali çok enteresan bir olaya sahne olmuştu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşma, uzatmalara gitti. Her şey 118. dakikadan sonra gelişti. Chelsea kalecisi Arrizabalaga Kepa bir pozisyonda sakatlandı ve yerden uzun süre kalkamadı.

Sarri'yi çıldırtan Kepa, bunu da yaptı!

Oturduğu yerden yedek kulübesine bakan Kepa, oyundan çıkarılacağını gördü.

Sarri'yi çıldırtan Kepa, bunu da yaptı!

Yedek kaleci Caballero da son hazırlıklarını tamamlayıp oyuna girmek üzereydi ki maçın son anları olduğunu bilen Kepa ise oyundan çıkmak istemedi ve kenara, 'Beni değiştirmeyin' işareti yaptı.

Sarri'yi çıldırtan Kepa, bunu da yaptı!

Oyuncusunun oyundan çıkmayı reddetmesi üzerine teknik patron Sarri, buna çok sinirlendi. O anlar bir anda her şeyin önüne geçti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Barcelona dağılıyor mu? 10 oyuncunun bileti kesildi
Barcelona dağılıyor mu? 10 oyuncunun bileti kesildi