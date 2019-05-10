Chelsea-Frankfurt maçının kahramanı kaleci Kepa oldu!

Chelsea ile Manchester City'yi karşı karşıya getiren İngiltere Lig Kupası finali çok enteresan bir olaya sahne olmuştu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşma, uzatmalara gitti. Her şey 118. dakikadan sonra gelişti. Chelsea kalecisi Arrizabalaga Kepa bir pozisyonda sakatlandı ve yerden uzun süre kalkamadı.