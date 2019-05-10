Chelsea-Frankfurt maçının kahramanı kaleci Kepa oldu!
Eintracht Frankfurt ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Chelsea, Londra'daki rövanşta normal süreyi yine 1-1'le tamamladı. Uzatma dakikalarında skor bozulamadı ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucu 4-3 kazanan Chelse finalde Arsenal'e rakip olurken, 2 penaltı atışında izin vermeyen Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga tarihi olayda başrol oynadı.
10.05.2019 09:31
- Son Güncelleme: 10.05.2019 09:41
Chelsea ile Manchester City'yi karşı karşıya getiren İngiltere Lig Kupası finali çok enteresan bir olaya sahne olmuştu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşma, uzatmalara gitti. Her şey 118. dakikadan sonra gelişti. Chelsea kalecisi Arrizabalaga Kepa bir pozisyonda sakatlandı ve yerden uzun süre kalkamadı.
DİĞER GALERİLER