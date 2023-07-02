Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye bir yıldız daha!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Ryan Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilere bir müjde de Boşnak yıldızın menajerinden geldi. Buna göre Dzeko'nun temsilcisi Fenerbahçe'ye bir yıldız transferi daha yapacak. İşte detaylar...
02.07.2023 16:00 - Son Güncelleme: 02.07.2023 16:00
Edin Dzeko ve Ryan Kent'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde şimdi de bir sürpriz isim daha imzaya çok yakın.
37 yaşındaki Edin Dzeko'ya resmi açıklamaya göre 4.2 milyon euro ödeyen Fenerbahçe, gözünü şimdi de Juventus'tan ayrılan 35'lik Cuadrado'ya dikti.