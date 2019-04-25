Bir dönem Galatasaray'ın yıldızıydı şimdi halı sahada çalışıyor!

Futbol hayatına 1959 yılında Hacettepespor'da başlayan Mehmet Aktan, kariyeri boyunca Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor gibi takımların formalarını giydi. Daha önceleri şoförlük ve çeşitli işlerde çalışarak ekmeğini kazandı. Şimdi arkadaşının halı sahasında servis şoförlüğü yapıyor. Mili takımın o dönemler de vazgeçilmezleri arasında olan Aktan, futbola başlayış hikayesini şu sözlerle anlattı:

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI AMA...

"Ankara'da o dönem ağabeyimin dükkanı vardı. Onun yanına gezmeye gitmiştim. Mamak'ta oturuyorduk. Çolak Yılmaz diye bir arkadaş vardı. 1959'da Hacettepe'deydim. Orada bir sene kaldıktan sonra tekrar Konya'ya geldim. Konya'da o zamanlar amatör küme Konya Gençlerbirliği vardı. Gençlerbirliği'nde futbol hayatımı devam ettirdim. Bir ara Beşiktaş'a gittim. 1965-1996 sezonu için Beşiktaş'la anlaştık. O sezonda Konyaspor amatör kümeden ikinci lige geçti. Bizi tekrardan geri getirdiler. 1966'dan 1969'a kadar Konyaspor'da kaldım.1969'da Ankaragücü'ne transfer oldum."