Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.Karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandıran Cyle Larin, Demba Ba'nın ardından siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ikinci oyuncu unvanını elde etti. Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya temsilcisi LASK Linz oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı rahat geçti.
Turun ilk maçında rakibini deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki rövanş mücadelesini ise 6-0 kazandı. Her iki karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş, adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.
Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyet
Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.
Daha önce UEFA Kupası adıyla oynanan bu organizasyonda 2002-2003 sezonun 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen siyah-beyazlı ekip, bu rekorunu geliştirdi.
Şenol Güneş yönetiminde en farklı galibiyet
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'daki en farklı galibiyetine imza attı.
Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017'deki Avrupa Ligi mücadelesinde Olympiakos'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0'lık skorla geçti.
Larin, B36 Torshavn karşısında hat-trick yaparak Beşiktaş'ta 2014-2015'te forma giyen Demba Ba'nın Avrupa'daki rekoruna ortak oldu. Demba Ba, söz konusu sezonda Feyenoord karşısında 3 gol birden atarak siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, Cyle Larin de bunu başaran ikinci isim olarak adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.
Geçen sezonki 4 resmi maçta 4 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 2 karşılaşmada ise 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, Beşiktaş formasıyla 6 resmi karşılaşmada 7 gol sevinci yaşadı.