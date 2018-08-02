Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

Larin, B36 Torshavn karşısında hat-trick yaparak Beşiktaş'ta 2014-2015'te forma giyen Demba Ba'nın Avrupa'daki rekoruna ortak oldu. Demba Ba, söz konusu sezonda Feyenoord karşısında 3 gol birden atarak siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, Cyle Larin de bunu başaran ikinci isim olarak adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.

Geçen sezonki 4 resmi maçta 4 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 2 karşılaşmada ise 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, Beşiktaş formasıyla 6 resmi karşılaşmada 7 gol sevinci yaşadı.