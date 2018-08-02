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Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.Karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandıran Cyle Larin, Demba Ba'nın ardından siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ikinci oyuncu unvanını elde etti. Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya temsilcisi LASK Linz oldu

2 Ağustos 2018 Perşembe, 22:55:23 Güncelleme: 23:56:52
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Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı rahat geçti.

Turun ilk maçında rakibini deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki rövanş mücadelesini ise 6-0 kazandı. Her iki karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş, adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

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Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyet

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.

Daha önce UEFA Kupası adıyla oynanan bu organizasyonda 2002-2003 sezonun 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen siyah-beyazlı ekip, bu rekorunu geliştirdi.

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Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

Şenol Güneş yönetiminde en farklı galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'daki en farklı galibiyetine imza attı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017'deki Avrupa Ligi mücadelesinde Olympiakos'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0'lık skorla geçti.

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Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

Larin, Demba Ba'nın başarısına ortak oldu

Bu maçta fileleri 3 kez havalandıran Cyle Larin, geçen sezon Vodafone Park'taki son resmi maçta Sivasspor'a 3 gol atmıştı.

Kanadalı futbolcu, Dolmabahçe'deki 2018-2019'un ilk resmi mücadelesinde de aynı başarıyı gösterdi.

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Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu

Larin, B36 Torshavn karşısında hat-trick yaparak Beşiktaş'ta 2014-2015'te forma giyen Demba Ba'nın Avrupa'daki rekoruna ortak oldu. Demba Ba, söz konusu sezonda Feyenoord karşısında 3 gol birden atarak siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, Cyle Larin de bunu başaran ikinci isim olarak adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.

Geçen sezonki 4 resmi maçta 4 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 2 karşılaşmada ise 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, Beşiktaş formasıyla 6 resmi karşılaşmada 7 gol sevinci yaşadı.

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