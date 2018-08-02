Futbolcular ne zaman bedelli askerlik yapacak? O soru yanıt buluyor

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Âlâ'yı makamında ziyaret eden dernek yetkilileri, bedelli askerlikten yararlanacak futbolcuların 21 günlük temel eğitimlerini, sezonun devre arası olan ocak ya da sezon bitimi olan haziran ayında yapmaları konusunda tekliflerini iletti.

Daha sonra TBMM'ye geçen TFPD yetkilileri, Başkan Recap Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la da konuyla ilgili görüşerek bu taleplerini sundular.