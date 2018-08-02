Yol Durumu

Futbolcular ne zaman bedelli askerlik yapacak? O soru yanıt buluyor

Ankara'da Başkan Erdoğan'ı ziyaret eden TPFD Başkanı Hakan Ünsal ve milletvekili Alpay Özalan, bedelli askerlik yapacak futbolcuların devre arası ya da lig sonunda askerlik yapmaları için teklif sundu.

2 Ağustos 2018 Perşembe, 14:51:29 Güncelleme: 14:56:33
  • 1
  • 24
Futbolcular ne zaman bedelli askerlik yapacak? O soru yanıt buluyor

Bedelli askerlik, futbol camiasında da merakla bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün içinde ilgili kanunu onaylayarak yeni dönemi resmen başlatması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de (TPFD), konuyla ilgili dün Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

  • 2
  • 24
Futbolcular ne zaman bedelli askerlik yapacak? O soru yanıt buluyor

SEZON SONU YA DA DEVRE ARASINDA YAPSINLAR
TPFD Başkanı Hakan Ünsal ve yöneticiler Ergün Penbe, Emre Âşık ve derneğin eski yöneticisi, milletvekili Alpay Özalan, futbolcuların hangi dönemde askerlik yapabileceğine dair teklif sundu.

  • 3
  • 24
Futbolcular ne zaman bedelli askerlik yapacak? O soru yanıt buluyor

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Âlâ'yı makamında ziyaret eden dernek yetkilileri, bedelli askerlikten yararlanacak futbolcuların 21 günlük temel eğitimlerini, sezonun devre arası olan ocak ya da sezon bitimi olan haziran ayında yapmaları konusunda tekliflerini iletti.

Daha sonra TBMM'ye geçen TFPD yetkilileri, Başkan Recap Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la da konuyla ilgili görüşerek bu taleplerini sundular.

  • 4
  • 24
İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular

Süper Lig'de görev yapan birçok futbolcu da bedelli askerlik teklifinin yasalaşması ile birlikte bedelli askerliğe başvurma hakkı kazandı.

  • 5
  • 24
İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular

Bedelli askerlik yapacak bu futbolcular 21 günlük zorunlu eğitim görevinin ne zaman yapılacağını merakla beklemeye başladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu