Futbolcular ne zaman bedelli askerlik yapacak? O soru yanıt buluyor
Ankara'da Başkan Erdoğan'ı ziyaret eden TPFD Başkanı Hakan Ünsal ve milletvekili Alpay Özalan, bedelli askerlik yapacak futbolcuların devre arası ya da lig sonunda askerlik yapmaları için teklif sundu.
Bedelli askerlik, futbol camiasında da merakla bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün içinde ilgili kanunu onaylayarak yeni dönemi resmen başlatması bekleniyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de (TPFD), konuyla ilgili dün Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Âlâ'yı makamında ziyaret eden dernek yetkilileri, bedelli askerlikten yararlanacak futbolcuların 21 günlük temel eğitimlerini, sezonun devre arası olan ocak ya da sezon bitimi olan haziran ayında yapmaları konusunda tekliflerini iletti.
Daha sonra TBMM'ye geçen TFPD yetkilileri, Başkan Recap Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la da konuyla ilgili görüşerek bu taleplerini sundular.