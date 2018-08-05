Üç büyüklerin transfer sepeti

Emre Akbaba

İstanbul'un 4 büyük takımının da istediği Emre Akbaba, yaz transfer döneminin ilk günlerinde Galatasaray'a gitmek istediğini Alanyaspor yönetimine iletti, ancak sarı-kırmızılıların teklifi kabul görmedi. Geçtiğimiz hafta Başakşehir yaklaşık 5 milyon euroluk teklifle bir kez daha Alanyaspor'un kapısına gitti. Fatih Terim, Emre Akbaba'yı istiyor ancak Alanyaspor'un takas içeren teklifi kabul etmesi gerekiyor.