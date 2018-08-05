Üç büyüklerin transfer sepeti
Andre Silva
Bafetimbi Gomis'in "zam tartışmaları" ile gündeme oturması Galatasaray'da yönetimin canını sıkarken, bir forvet takviyesi yapmak için girişimler başladı. Higuain transferinin ardından Milan'da Andre Silva'nın durumu tekrar sorulacak ve kiralama opsiyonu devreye sokulmaya çalışılacak.
Emre Akbaba
İstanbul'un 4 büyük takımının da istediği Emre Akbaba, yaz transfer döneminin ilk günlerinde Galatasaray'a gitmek istediğini Alanyaspor yönetimine iletti, ancak sarı-kırmızılıların teklifi kabul görmedi. Geçtiğimiz hafta Başakşehir yaklaşık 5 milyon euroluk teklifle bir kez daha Alanyaspor'un kapısına gitti. Fatih Terim, Emre Akbaba'yı istiyor ancak Alanyaspor'un takas içeren teklifi kabul etmesi gerekiyor.
Jason Denayer
Galatasaray ile "bir aşk hikayesi" yaşayan Jason Denayer için Manchester City'nin verileceği karar bekleniyor. Sarı-kırmızılılar ilk teması yaptı, "10 milyon euro isteriz" cevabıyla karşılaştı. Guardiola, kiralanması kararını verirse, Denayer'in yeni adresi yine Galatasaray olacak gibi gözüküyor.