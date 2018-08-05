Yol Durumu

Üç büyüklerin transfer sepeti

3 Ağustos 2018 Cuma, 17:44:15 Güncelleme: 17:56:11
  • 1
  • 299
Üç büyüklerin transfer sepeti

GALATASARAY
Onyekuru, Muğday, Nagatomo ve Birhan Vatansevir'i kadrosuna katan Galatasaray, kalan sürede bir stoper ve bir forvet transferini gerçekleştirmek istiyor. Orta sahada da maliyetine göre düşünülecek 2 isim var. İşte Galatasaray'ın alışveriş sepeti...

  • 2
  • 299
Üç büyüklerin transfer sepeti

Andre Silva
Bafetimbi Gomis'in "zam tartışmaları" ile gündeme oturması Galatasaray'da yönetimin canını sıkarken, bir forvet takviyesi yapmak için girişimler başladı. Higuain transferinin ardından Milan'da Andre Silva'nın durumu tekrar sorulacak ve kiralama opsiyonu devreye sokulmaya çalışılacak.

  • 3
  • 299
Üç büyüklerin transfer sepeti

Emre Akbaba
İstanbul'un 4 büyük takımının da istediği Emre Akbaba, yaz transfer döneminin ilk günlerinde Galatasaray'a gitmek istediğini Alanyaspor yönetimine iletti, ancak sarı-kırmızılıların teklifi kabul görmedi. Geçtiğimiz hafta Başakşehir yaklaşık 5 milyon euroluk teklifle bir kez daha Alanyaspor'un kapısına gitti. Fatih Terim, Emre Akbaba'yı istiyor ancak Alanyaspor'un takas içeren teklifi kabul etmesi gerekiyor.

  • 4
  • 299
Üç büyüklerin transfer sepeti

Badou Ndiaye
Galatasaray, eski oyuncusunu "kiralama" paketiyle geri döndürmek istiyor, ancak Stoke City bu fikre sıcak bakmıyor. Everton ve Stoke City, Badou Ndiaye transferi konusunda görüşüyorlar. Galatasaray şu aşamada beklemeye geçti.

  • 5
  • 299
Üç büyüklerin transfer sepeti

Jason Denayer
Galatasaray ile "bir aşk hikayesi" yaşayan Jason Denayer için Manchester City'nin verileceği karar bekleniyor. Sarı-kırmızılılar ilk teması yaptı, "10 milyon euro isteriz" cevabıyla karşılaştı. Guardiola, kiralanması kararını verirse, Denayer'in yeni adresi yine Galatasaray olacak gibi gözüküyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu
Avrupalı Beşiktaş! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn maç sonucu