Avrupa'da Merih Demiral bombası patlıyor! Transferi son dakika olarak duyurdular

Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli yıldız Merih Demiral yine transfer gündeminin zirvesine oturdu. Başarılı defans oyuncusunun adı uzun süredir Milan ve Tottenham ile anılıyordu. Ancak farklı bir ülkeden dev bir kulübün Merih ile adı anılmaya başlandı. Bu kez teklifin Juventus'tan geldiği iddia edilirken, Merih'in önerildiği takımın da bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. İşte Merih Demiral'ın yeni rotası...

09.12.2019 16:52 - Son Güncelleme: 09.12.2019 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





