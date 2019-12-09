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Avrupa'da Merih Demiral bombası patlıyor! Transferi son dakika olarak duyurdular

Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli yıldız Merih Demiral yine transfer gündeminin zirvesine oturdu. Başarılı defans oyuncusunun adı uzun süredir Milan ve Tottenham ile anılıyordu. Ancak farklı bir ülkeden dev bir kulübün Merih ile adı anılmaya başlandı. Bu kez teklifin Juventus'tan geldiği iddia edilirken, Merih'in önerildiği takımın da bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. İşte Merih Demiral'ın yeni rotası...

09.12.2019 16:52 - Son Güncelleme: 09.12.2019 16:52
Avrupa'da Merih Demiral bombası patlıyor! Transferi son dakika olarak duyurdular

Milli takımımızın başarılı ismi Merih Demiral ile ilgili son dakika transfer gelişmesi...

Avrupa'da Merih Demiral bombası patlıyor! Transferi son dakika olarak duyurdular

Teknik direktör Sarri tarafından tercih edilmeyen ve yedek kulübesine adeta hapsolan Merih'in yeni adresi açıklandı.

Avrupa'da Merih Demiral bombası patlıyor! Transferi son dakika olarak duyurdular

Oynatılmadığı için Juventus taraftarları tarafından yönetime sık sık eleştiri ve tepki gelmeye devam eden Merih'in takasla takımdan ayrılacağı duyuruldu.

Avrupa'da Merih Demiral bombası patlıyor! Transferi son dakika olarak duyurdular

"GÖNDERİLEBİLİR" DEDİLER!
Transfer planı hazırlayan teknik direktör Sarri, Merih'in gönderilmesi raporunu tuttu ve siyah beyazlılar harekete geçti.

Avrupa'da Merih Demiral bombası patlıyor! Transferi son dakika olarak duyurdular

Juventus, orta sahada daha yaratıcı bir kadro kurmak adına gündemine bomba bir isim aldı.

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