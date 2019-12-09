Çukur'un yıldızı Galatasaray'ın kapısından dönmüş! Duyanlar şaşıp kaldı
Kimisi futbol hayatına devam ediyor, kimisi rotayı başka limanlara çeviriyor... İşte onlardan biri daha. Son günlerin en çok konuşulan dizilerinden biri Çukur. Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu gibi oyuncuları barındıran Çukur'un yıldızlarından birinin Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Hikayesi ise hayli ilginç. Peki o isim kim? İşte başta Çukur'un o yıldız ismi olmak üzere, kariyerine futbolla başlayan ünlüler...
09.12.2019 16:42
- Son Güncelleme: 09.12.2019 16:42
KARİYERLERİ YEŞİL SAHALARDA BAŞLADI
Onların en ünlüsü hiç kuşkusuz Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Erdoğan 1969 yılında, 15 yaşındayken Camialtı Spor Kulübü'ne transfer oldu. Erdoğan, daha sonra Camialtı Spor Kulübü'nden İ.E.T.T'ye transfer oldu. 1976 yılında İ.E.T.T futbol takımı da İstanbul şampiyonu oldu. 12 Eylül 1980 sonrası ise, İ.E.T.T'den ayrılmak zorunda kaldı. 16 senelik futbol hayatını da böylece noktalamış oldu.
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