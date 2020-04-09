Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı yeni sezonda heyecanla bekliyor | İşte 2020-2021 sezonu formaları

Her ne kadar corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol durma noktasına gelse, futbolseverler takımlarından gelecek bir son dakika gelişmesini heyecanla beliyor. Futbol kulüpleri için en heyecan verici olay transferlerse ikinci en heyecan verici olay da yeni sezonda giyilecek formalardır. Bu bağlamda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından bazı detaylar sızdı. Beşiktaş'ta ise henüz sıcak bir gelişme yok.