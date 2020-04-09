Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı yeni sezonda heyecanla bekliyor | İşte 2020-2021 sezonu formaları
Corona virüs nedeniyle her ne kadar başta Süper Lig olmak üzere Avrupa'daki tüm ligler, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelense de taraftarlar yine de takımlarından vazgeçmiyor. Son dakika transfer haberleri her geçen gün manşetleri süslerken spor severler gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Transfer iddiaları her geçen gün artarken taraftarlar bir yandan da en çok merak edilenlerden biri yeni sezon formaları. 2020-2021 sezonu formaları yavaş yavaş sanal aleme sızmaya başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar ortaya çıkarken Beşiktaş'ta henüz bir gelişme yok. Süper Lig dışında bazı takımlarında yeni sezon formaları da yine görücüye çıkıyor. İşte başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere takımların 2020-2021 formaları.
09.04.2020 14:32
- Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Her ne kadar corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol durma noktasına gelse, futbolseverler takımlarından gelecek bir son dakika gelişmesini heyecanla beliyor. Futbol kulüpleri için en heyecan verici olay transferlerse ikinci en heyecan verici olay da yeni sezonda giyilecek formalardır. Bu bağlamda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından bazı detaylar sızdı. Beşiktaş'ta ise henüz sıcak bir gelişme yok.
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