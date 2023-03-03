Galatasaray'ın kasası para dolacak! 100 milyon euroluk transfer piyangosu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray'da yapılan transferlerin yanı sıra yıldız isimler de devlerin radarına girdi. Zaniolo'yu 15 milyon euroya kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu isimden 35 milyon euro gelir beklerken; Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin de listeye dahil edilmesiyle bu tutar 100 milyon euroyu bulunuyor. İşte detaylar...
03.03.2023 13:12 - Son Güncelleme: 03.03.2023 13:12
Süper Lig'de bu hafta Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinden dolayı 3 puanı direkt hanesine yazdıracak olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'yi transfer eden Galatasaray yıldızlarla dolu bir takıma sahip oldu.
Transfermarkt verilerine göre 168 milyon Euro ile Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu düşünerek oyuncu satışı yapmadı.
Galatasaray'da birçok oyuncu Avrupa'daki kulüpler tarafından yakından takip edilmekte. Yönetim, teklifleri sezon sonunda değerlendirecek ve kadrosundaki 5 yıldıza 100 milyon Euro değer biçti. İşte o yıldızlar ve piyasa değerleri...