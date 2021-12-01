Ali Koç ile Pereira arasındaki ipler geriliyor! Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrasında neler yaşandı?
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan ancak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen sarı-lacivertlilerde Göztepe maçı sonrası yönetimin sabrı taşarken, oklar teknik direktör Pereira'ya çevrildi. peki Göztepe maçı sonrası soluğu soyunma odasında alan ve futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra baş başa kalan Başkan Koç ile Vitor Pereira arasında neler yaşandı? İşte son gelişmeler...
01.12.2021 09:34
- Son Güncelleme: 01.12.2021 09:34
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'de 1-1 biten Göztepe maçının ardından soluğu soyunma odasında aldı. Futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra baş başa kalan Başkan Koç ile Vitor Pereira arasındaki görüşme neredeyse gece yarısına kadar sürdü. İşte o görüşmenin ve son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kalması sert rüzgârlar estirdi.Son 6 lig maçında tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Sarı-Lacivertlilerde taraftar, teknik direktör Vitor Pereira'yı tartışmaya açtı.
Sabah'ın haberine göre; bu eleştirilerin dışında Başkan ve yönetimin de Vitor Pereira'ya tepkisi büyüyor.