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Manchester United daha şimdiden Ronaldo formalarından 13.1 milyon pound kazandı

Cristiano Ronaldo'nun 7 numara giyeceğinin açıklanmasından bu yana efsane oyuncunun forması, 187.1 milyon pound'luk satışa ulaştı. Kırmızı Şeytanlar olarak bilinen Manchester United, bu satıştan 13.1 milyon pound gelir elde etti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
10.09.2021 13:59 - Son Güncelleme: 10.09.2021 14:01
Manchester United daha şimdiden Ronaldo formalarından 13.1 milyon pound kazandı

Dünya futbolunun 1 numaralı futbolcularından Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a imza attı…

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Manchester United daha şimdiden Ronaldo formalarından 13.1 milyon pound kazandı

Yıldız oyuncunun imzası sonrasında İngiliz taraftarlar büyük bir forma kampanyası başlattı.

Manchester United daha şimdiden Ronaldo formalarından 13.1 milyon pound kazandı

Cristiano Ronaldo'nun 7 numara giyeceğinin açıklanmasından bu yana efsane oyuncunun forması, 187.1 milyon pound'luk satışa ulaştı.

Manchester United daha şimdiden Ronaldo formalarından 13.1 milyon pound kazandı

Kırmızı Şeytanlar, bu satıştan 13.1 milyon pound gelir elde etti.

Manchester United daha şimdiden Ronaldo formalarından 13.1 milyon pound kazandı

Manchester United, Ronaldo için ödediği bonservis ücretini çıkarmış oldu.

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