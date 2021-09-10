Manchester United daha şimdiden Ronaldo formalarından 13.1 milyon pound kazandı
Cristiano Ronaldo'nun 7 numara giyeceğinin açıklanmasından bu yana efsane oyuncunun forması, 187.1 milyon pound'luk satışa ulaştı. Kırmızı Şeytanlar olarak bilinen Manchester United, bu satıştan 13.1 milyon pound gelir elde etti.
10.09.2021 13:59
- Son Güncelleme: 10.09.2021 14:01
Dünya futbolunun 1 numaralı futbolcularından Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a imza attı…
Cristiano Ronaldo'nun 7 numara giyeceğinin açıklanmasından bu yana efsane oyuncunun forması, 187.1 milyon pound'luk satışa ulaştı.