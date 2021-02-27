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Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estirmişti! Onu hatırlayabildiniz mi?

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe formaları giyen ve Türkiye'de oynadıkları dönemde adlarından sıkça söz ettiren isimlerde şimdilerde ne haldeler dersiniz? Yıllar çabucak geçiyor ve yeşil sahalarda gördüğümüz, kimini bayıla bayıla izlediğimiz o isimler bambaşka birine dönüşüyor. İşte onlardan biri daha. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte bir dönem Süper Lig forması giyen isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.

27.02.2021 15:23 - Son Güncelleme: 27.02.2021 15:23
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estirmişti! Onu hatırlayabildiniz mi?

Onu tanıyabildiniz mi? Cevabınız belki evet belki hayır olabilir ama kesin olan bir şey var ki o da değişimin büyük olduğu. Gelin yeşil sahaların yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimlerine bir bakalım.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estirmişti! Onu hatırlayabildiniz mi?

Mateja Kežman

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estirmişti! Onu hatırlayabildiniz mi?

Rigobert Song

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estirmişti! Onu hatırlayabildiniz mi?

Ailton

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estirmişti! Onu hatırlayabildiniz mi?

Daniel Guiza