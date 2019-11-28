Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı 11'i
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine tutunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Sloven Bratislava'yı konuk ediyor. Grupta henüz puanı bulunmayan ve üst tur şansını kaybeden siyah-beyazlı ekip kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı kafasındaki 11'i belirledi. İşte Beşiktaş'ın Sloven Bratislava maçı 11'i...
28.11.2019 17:08
- Son Güncelleme: 28.11.2019 17:08
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.
Siyahbeyazlı temsilcimiz, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.
Avrupa kupalarında son 5 maçını yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.