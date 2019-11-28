Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı 11'i

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine tutunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Sloven Bratislava'yı konuk ediyor. Grupta henüz puanı bulunmayan ve üst tur şansını kaybeden siyah-beyazlı ekip kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı kafasındaki 11'i belirledi. İşte Beşiktaş'ın Sloven Bratislava maçı 11'i...

28.11.2019 17:08 - Son Güncelleme: 28.11.2019 17:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





