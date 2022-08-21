Antalyaspor-Trabzonspor maçı sonrası flaş sözler: Trabzonspor Nwakaeme'yi çok arıyor
Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'un konuğu olan Trabzonspor, sahadan 5-2'lik bir skorla mağlup ayrıldı. Büyük şok yaşayan bordo-mavililerde morallerin bozuk olduğu gözlendi. Spor yazarları da karşılaşmanın ardından maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
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Abdullah Avcı, dün çıkardığı 11 ile 'Evet Şampiyonlar Ligi çok çok önemli; ama ligi de kaçırma lüksümüz yok!' mesajını verdi. Oysa genel kanı, çarşamba günü Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı için Abdullah hocanın, bol rotasyonlu bir kadro ile Antalyaspor karşısına çıkacağı yönündeydi.
Öyle ya; Antalyaspor maçının telafisi vardı ama Kopenhag rövanş karşılaşması şampiyonluk kadar önemliydi. Trabzonspor, Antalyaspor karşısına eldeki en güçlü kadro ile çıktı.
Kopenhag deplasmanında sağ kanatta oynayan ve vasatı aşamayan Kouassi'nin yerine bu kez Djaniny görev aldı. Beklenildiği gibi maça hızlı başlayan taraf Antalyaspor oldu.
Trabzonspor ise topu rakibe bırakarak alan ve adam savunması yaptı. Bu dakikalarda Vitor Hugo ile Haji Wright eşleşmesi dikkat çekti. Çünkü iki oyuncu da maça çok hırslı başlayınca, bu ikili arasında adeta bir düello yaşandı.
Trabzonspor, ilk 10 dakikada Antalyaspor'un baskısını kırıp, Djaniny ve Cornelius ile 2 net pozisyondan yararlanamamışken, bir hata Antalyaspor'a golü getirdi. Doğucan'ın çıkarken kaptırdığı bir top, bordo-mavililere pahalıya mal oldu. Fernando jeneriklik bir gol atarken, Uğurcan'ın yapabileceği bir şey yoktu.