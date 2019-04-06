Aslantepe'de Diagne şov! (MS: Galatasaray 3-0 E. Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malataspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray, bu skorla Başakşehir'le aradaki puan farkını 3'e indirdi.
06.04.2019 21:14
- Son Güncelleme: 06.04.2019 21:18
Mücadelenin 34. dakikasında köşe vuruşu sonrası ters tarafa açılan topu Linnes aldı, son çizgide çıkmadan çevirdiği topa kale alanı içindeki Feghouli gelişine çok sert vurdu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçmişti. Ancak uzun incelemeler sonucunda hakemler pozisyonda ofysat olduğunu söyledi ve golü iptal etti.
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