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Aslantepe'de Diagne şov! (MS: Galatasaray 3-0 E. Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malataspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray, bu skorla Başakşehir'le aradaki puan farkını 3'e indirdi.

06.04.2019 21:14 - Son Güncelleme: 06.04.2019 21:18
Aslantepe'de Diagne şov! (MS: Galatasaray 3-0 E. Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malataspor'u konuk etti. Galatasaray, galip gelerek Başakşehir'le aradaki puan farkını 3'e indirdi.

Aslantepe'de Diagne şov! (MS: Galatasaray 3-0 E. Yeni Malatyaspor)

Maçta dakikalar 4'ü gösterdiğinde tehlikeli gelen taraf Galatasaray oldu. Tek toplarla çok iyi çıkan Galatasaray'da Diagne, Belhanda'yı kaçırmak istedi ancak Mina kritik bir hamleyle topu kesti.

Aslantepe'de Diagne şov! (MS: Galatasaray 3-0 E. Yeni Malatyaspor)

Maçın 12. dakikasında Galatasaray gole çok ama çok yaklaştı. Maçtaki ilk etkili pozisyon Galatasaray'dan geldi. Mariano sağ kanattan ortaladı, kale alanı içindeki Diagne'nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Aslantepe'de Diagne şov! (MS: Galatasaray 3-0 E. Yeni Malatyaspor)

Mücadelenin ilk sarı kartı Galatasaray'dan Mariano'ya çıktı. 16. dakikada Brezilyalı futbolcu Adem Büyük'e sert bir harekette bulununca hakem tarafından kartla cezalandırıldı.

Aslantepe'de Diagne şov! (MS: Galatasaray 3-0 E. Yeni Malatyaspor)

Mücadelenin 34. dakikasında köşe vuruşu sonrası ters tarafa açılan topu Linnes aldı, son çizgide çıkmadan çevirdiği topa kale alanı içindeki Feghouli gelişine çok sert vurdu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçmişti. Ancak uzun incelemeler sonucunda hakemler pozisyonda ofysat olduğunu söyledi ve golü iptal etti.

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