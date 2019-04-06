Aslantepe'de Diagne şov! (MS: Galatasaray 3-0 E. Yeni Malatyaspor)

Mücadelenin 34. dakikasında köşe vuruşu sonrası ters tarafa açılan topu Linnes aldı, son çizgide çıkmadan çevirdiği topa kale alanı içindeki Feghouli gelişine çok sert vurdu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçmişti. Ancak uzun incelemeler sonucunda hakemler pozisyonda ofysat olduğunu söyledi ve golü iptal etti.