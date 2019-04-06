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Galatasaray'da şok gerginlik! Belhanda ve Diagne...

Galatasaray'ın Malatyaspor karşısında kazandığı 2. penaltıda Belhanda ve Diagne arasında tartışma yaşandı. İşte görüntüler...

06.04.2019 21:49 - Son Güncelleme: 06.04.2019 21:49
Galatasaray'da şok gerginlik! Belhanda ve Diagne...

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelede son dakikalardaki penaltı pozisyonunda ilginç anlar yaşandı.

Galatasaray'da şok gerginlik! Belhanda ve Diagne...

Galatasaray VAR incelemesinin ardından penaltı kazanırken, ilk penaltının aksine Younes Belhanda topun başına geldi.

Galatasaray'da şok gerginlik! Belhanda ve Diagne...

Belhanda topun başında uzun süre beklerken, tribünlerden Diagne tezahüratları yapılmaya başlandı.

Galatasaray'da şok gerginlik! Belhanda ve Diagne...

Bu sırada Diagne penaltı noktasına geldi ve topu alarak, Belhanda'ya kendisinin atacağını söyledi.

Galatasaray'da şok gerginlik! Belhanda ve Diagne...

Belhanda bu kararın ardından Fatih Terim ve ekibinin bulunduğu yedek kulübesine baktı ancak beklediği cevabı alamadı.

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