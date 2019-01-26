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Aslan'dan kritik galibiyet! (MS: Göztepe 0-1 Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

26.01.2019 21:04 - Son Güncelleme: 26.01.2019 21:35
Aslan'dan kritik galibiyet! (MS: Göztepe 0-1 Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu.

Aslan'dan kritik galibiyet! (MS: Göztepe 0-1 Galatasaray)

Galatasaray karşılaşmayı 73. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 kazandı.

Aslan'dan kritik galibiyet! (MS: Göztepe 0-1 Galatasaray)

Göztepe 57. dakikada Borges'in penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi takımın ayrıca ikinci yarıda iki şutu direkten döndü.

Aslan'dan kritik galibiyet! (MS: Göztepe 0-1 Galatasaray)

Zor hava şartları ve ağır zeminde oynana mücadelede Galatasaray da Onyekuru ile net pozisyonlar yakaladı.

Aslan'dan kritik galibiyet! (MS: Göztepe 0-1 Galatasaray)

Fatih Terim'in cezasını tamamladığı mücadelede konuk ekip çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı.

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