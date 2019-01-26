Aslan'dan kritik galibiyet! (MS: Göztepe 0-1 Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Galatasaray karşılaşmayı 73. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 kazandı. Göztepe 57. dakikada Borges'in penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi takımın ayrıca ikinci yarıda iki şutu direkten döndü. Zor hava şartları ve ağır zeminde oynana mücadelede Galatasaray da Onyekuru ile net pozisyonlar yakaladı. Fatih Terim'in cezasını tamamladığı mücadelede konuk ekip çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray 38 puan ile lider Başakşehir'i takibini sürdürdü. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Galatasaray ligde bir sonraki maçını Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.