Aslan yoluna Avrupadan devam edecek!

Maça iyi başlayan Galatasaray, 10. dakikada gole yaklaştı ve penaltı beklenildi. Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu, Porto savunması karşıladı. Ceza sahası dışından Badou Ndiaye'nin şutu Maicon Roque'ye çarptı ve top Eren Derdiyok'un önünde kaldı. Eren'in vuruşunda top sekerken daha sonra Garry Rodrigues'in vuruşunda top Portolu oyuncular tarafından çizgiden çıkarıldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda topun elle çıkarıldığına yönelik itirazlarda bulundu. Belaruslu hakem Kulbakov pozisyonda Maicon'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle en direkt serbest vuruş verdi.