Aslan yoluna Avrupadan devam edecek!

Aslan yoluna Avrupa'dan devam edecek!
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki son maçında Porto'ya evinde 3-2 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta Schalke 04, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup edince temsilcimiz Galatasaray 4 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılılarda Feghouli penaltıdan bir gol kaydederken bir penaltıyı kaçırdı. Galatasaray'ın diğer golü Eren Derdiyok'tan gelirken Porto'nun gollerini Felipe, Marega -penaltı- ve Oliveira attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi umutlarının bittiği son grup maçında Porto'ya 3-2 mağlup oldu. Grup aşamasını 4 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, gruptaki diğer mücadelede Schalke 04'ün Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Galatasaray'ın gollerini Feghouli -penaltı- ve Eren Derdiyok kaydederken Porto'nun gollerini Felipe, Marega -penaltı- ve Oliveira attı. Feghouli, 67. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maça iyi başlayan Galatasaray, 10. dakikada gole yaklaştı ve penaltı beklenildi. Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu, Porto savunması karşıladı. Ceza sahası dışından Badou Ndiaye'nin şutu Maicon Roque'ye çarptı ve top Eren Derdiyok'un önünde kaldı. Eren'in vuruşunda top sekerken daha sonra Garry Rodrigues'in vuruşunda top Portolu oyuncular tarafından çizgiden çıkarıldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda topun elle çıkarıldığına yönelik itirazlarda bulundu. Belaruslu hakem Kulbakov pozisyonda Maicon'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle en direkt serbest vuruş verdi.
HAKEM BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ
Dakikalar 40'ı gösterdiğinde hakem Kulbakov Porto lehine penaltı verdi: Sol çaprazdan içeriye giren Hernani, Mariano Filho'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Aleksei Kulbakov penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasına gelen Moussa Marega sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı.