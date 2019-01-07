Arda Turan'a şok! Arda Turan'ın değeri 1.5 milyon euro'ya kadar düştü
Transfermarkt futbolcuların piyasa değerleriyle ilgili verilerini güncelledi. Açıklanan yeni değerlerde en dikkat çeken değişiklik Başakşehirli Arda Turan'da oldu. Arda Turan, en yüksek piyasa değeri olan 35 milyon euro'dan 1.5 milyon euro'ya kadar düşerek listede 46. sıraya kadar geriledi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 19:15:11
Güncelleme: 19:19:57
Yeni değerlerde en dikkat değişiklik Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Barcelona oyuncusu Arda Turan oldu.
İşte yeni listedeki çarpıcı değişiklikler ve oyuncuların dikkat çeken piyasa değer değişiklikleri:
Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, değerini 6.5 milyon euro'ya çıkarıp 12. sıraya yükseldi.
Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ise değerini 5 milyon euro'ya yükselterek 16. sıraya yükseldi ve dikkat çekti.
Burak Yılmaz'ın değeri ise 3.5 milyon euro'dan 2 milyon euro'ya sıralaması ise 18'incilikten 29'unculuğa geriledi.