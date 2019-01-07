Arda Turan'a şok! Arda Turan'ın değeri 1.5 milyon euro'ya kadar düştü

Transfermarkt futbolcuların piyasa değerleriyle ilgili verilerini güncelledi. Açıklanan yeni değerlerde en dikkat çeken değişiklik Başakşehirli Arda Turan'da oldu. Arda Turan, en yüksek piyasa değeri olan 35 milyon euro'dan 1.5 milyon euro'ya kadar düşerek listede 46. sıraya kadar geriledi.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 19:15:11 Güncelleme: 19:19:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





