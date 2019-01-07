Honduraslı forvet Alberth Elis Fenerbahçe'yi takip etti
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. MLS ligi takımlarından Houston forması giyen 22 yaşındaki Alberth Elis sosyal medyadan Fenerbahçe'nin hesaplarını takibe aldı.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 12:54:32
Güncelleme: 12:56:14
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin MLS takımlarından Houston Dynamo forması giyen forvet oyuncusu Alberth Elis'le ilgilendiği iddia edildi.
Bu iddianın en temel gerekçesi ise Elis'in, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi ve Diego Reyes'i takibe alması.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre 22 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin uygun bir tercih olduğu belirtildi.
Vatan'da yer alan habere göre; Honduraslı futbolcu da daha önce yaptığı açıklamada, İskoç ekibi Celtic'in ilgisi olduğunu doğrulamış ancak sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ve Reyes'i takip etmeye başlamıştı.
MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon Euro'luk teklifle oturacağı belirtildi.