Galatasaray'da transfer harekatı! Alan Carvalho, Galatasaray için imzaya geliyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini liderin 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, ikinci devrede 22.şampiyonluğunu almak için kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yapacağı ilk takviye olan Alan Carvalho ise 10 Ocak'ta imzaya geliyor. Galatasaray, Alan Carvalho ile 3.5 senelik kontrat imzalayacak. İşte Galatasaray taraftarının merak ettiği detaylar...

7 Ocak 2019 Pazartesi, 19:30:52 Güncelleme: 19:42:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





