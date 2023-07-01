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Fenerbahçe transfer haberleri | İsmail Kartal listeyi verdi! O isimleri istiyor

Fenerbahçe'de 3. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, çalışmalarına hızlı başladı. Tecrübeli teknik adam yönetime transfer listesini de sundu. İşte A Spor'un haberine göre o isimler ve transferdeki son durumları...

01.07.2023 16:38 - Son Güncelleme: 01.07.2023 16:38
Fenerbahçe transfer haberleri | İsmail Kartal listeyi verdi! O isimleri istiyor

Fenerbahçe'de transfer taarruzu yeniden başlıyor...

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Fenerbahçe transfer haberleri | İsmail Kartal listeyi verdi! O isimleri istiyor

Kurban Bayramı nedeniyle görüşmelere ara veren sarılacivertli yönetim, taraftarları heyecanlandıracak girişimlere önümüzdeki hafta yeniden startı verecek. İsmail Kartal yıldızlarla dolu olan transfer listesini yönetime iletti.

Fenerbahçe transfer haberleri | İsmail Kartal listeyi verdi! O isimleri istiyor

İLK HEDEF WIJNALDUM

Pazartesi günü yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'de yönetim, önce Fransa'ya Wijnaldum için çıkarma yapacak.

Fenerbahçe transfer haberleri | İsmail Kartal listeyi verdi! O isimleri istiyor

Burada hem PSG hem de oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe transfer haberleri | İsmail Kartal listeyi verdi! O isimleri istiyor

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Hollandalı için tüm imkanlar seferber edilecek.

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