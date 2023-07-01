Fenerbahçe transfer haberleri | İsmail Kartal listeyi verdi! O isimleri istiyor
Fenerbahçe'de 3. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, çalışmalarına hızlı başladı. Tecrübeli teknik adam yönetime transfer listesini de sundu. İşte A Spor'un haberine göre o isimler ve transferdeki son durumları...
01.07.2023 16:38 - Son Güncelleme: 01.07.2023 16:38
Kurban Bayramı nedeniyle görüşmelere ara veren sarılacivertli yönetim, taraftarları heyecanlandıracak girişimlere önümüzdeki hafta yeniden startı verecek. İsmail Kartal yıldızlarla dolu olan transfer listesini yönetime iletti.
İLK HEDEF WIJNALDUM
Pazartesi günü yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'de yönetim, önce Fransa'ya Wijnaldum için çıkarma yapacak.