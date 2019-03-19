Arap milyarderden Galatasaray'a çılgın teklif!
Galatasaray yeni sezon için takımı sil baştan yaratmaya kararlı. Bir yandan transfer çalışmaları sürerken, bir yandan hali hazırda Galatasaray'da bulunan oyuncular diğer takımların radarında.
19.03.2019 12:48
- Son Güncelleme: 19.03.2019 12:52
Ligde şampiyonluk yarışı içinde içinde olan ve hesaplarını da bu doğrultuda yapan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların yıldız ismine gelen transfer teklifi kafaları karıştırırken yönetim de bu konuyu masaya koyarak ortak bir fikir birliğine vardı. Transfere dair gelişmeler şöyle;
Bu sezonki performansı ciddi şekilde eleştirilen ve takımdaki miadı doldu denilen yıldız futbolcu, son maçlardaki başarılı oyunuyla dikkatleri tekrar üzerinde topladı.
O isim tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera! Dünyaca ünlü kulüp kalesini Uruguaylı oyuncuya teslim etme kararı alarak Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Paris Saint Germain'in talip olduğu öğrenilen Muslera için Fransız kulübünün başkanı Nasser Al Khelaifi, ödeyeceği transfer rakamını da belirledi.