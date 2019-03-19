Galatasaray'da sezon sonu bombaları peş peşe patlayacak
Spor Toto Süper Lig'de lider ile puan farkını 6'ya indiren Galatasaray'da 2019-2020 sezonu için transfer çalışmaları sürüyor. Fatih Terim, takımını sil baştan kurmayı planlarken kalemi kırılan isimler şimdiden belli oldu. Ayrıca sezo sonu 3 transfer bombası birlikte patlayacak.
19.03.2019 11:23
- Son Güncelleme: 19.03.2019 11:28
Sezonun bitmesiyle Galatasaray orta sahasında boşluklar oluşacak buna hücum kanat oyuncuları dahil... Bu doğrultuda takımdan ayrılacak isimler belli olurken ayrılacakların yerine gelecekler de hemen hemen belli oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor. Ndiaye ise yeniden kiralanamazsa Stoke City'ye dönecek.
Ayrıca Fatih Terim'in artık maç kadrosuna almadığı Fernando'nun da satılması gündemde... Bu nedenle Cimbom'un elinde sadece Ryan Donk kalacak.
Transfer döneminde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray şimdiden orta saha için çalışmalara ağırlık verdi.
VARAN 1: HERRERA
Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki ilk sırayı tutan isimlerden birisi de Hector Herrera... Merkez orta saha görevi yapan 28 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Fatih Terim'in onayı bekleniyor.