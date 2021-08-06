Süper Lig'de yeni sezonda kim şampiyon olacak? 2021-22 sezonu Süper Lig şampiyonluk oranları! Favori belli oldu
Süper Lig'in başlaması için sayılı günler kala İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını açıkladı. Oranların açıklanmasıyla beraber yeni sezonun şampiyonluk favorisi de belli oldu. İlk 4'te yine ezeli rakipler yer aldı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile beraber tüm kulüplerin şampiyonluk oranları...
06.08.2021 11:42
- Son Güncelleme: 06.08.2021 11:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...