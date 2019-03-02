Antalyaspor maçı dönüşü Ankaragücü otobüsü kaza yaptı! 2 taraftar hayatını kaybetti

O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, otobüsü nasıl devirdi biz tabi bunları bilmiyoruz. İnşallah bu araştırmalar sonucu çıkacak ne olduğu belli olacak. 2 kardeşimiz hayatını kaybetti. Şu anda bir tane hastamız kaldı zannedersem onun da beyin tomografisini bekliyoruz onu da alıp gideceğiz İnşallah. Başımız sağolsun diyecek bir şey yok geçmiş olsun. Allah tekrarını göstermesin." dedi.