Antalyaspor maçı dönüşü Ankaragücü otobüsü kaza yaptı! 2 taraftar hayatını kaybetti
Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otübüs, 4-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz hayatını kaybetti. Olay sonrası konuşan Ankaragücü başkan yardımcısı Metin Akyüz 'Anlatılanra göre bu bir kaza değil' dedi.
02.03.2019 14:22
- Son Güncelleme: 02.03.2019 14:25
'ANLATILANLARA GÖRE BU BİR KAZA DEĞİL'
Ankaragücü başkan yardımcısı Metin Akyüz "23 tane yaralımız var bunların içerisinde 2 tanesinin durumu ağır. Onları zaten Ankara'ya sevk ettik . Şu anda yoldalar onlar da Ankara'ya gidiyorlar. Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil. Bir aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması.
O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, otobüsü nasıl devirdi biz tabi bunları bilmiyoruz. İnşallah bu araştırmalar sonucu çıkacak ne olduğu belli olacak. 2 kardeşimiz hayatını kaybetti. Şu anda bir tane hastamız kaldı zannedersem onun da beyin tomografisini bekliyoruz onu da alıp gideceğiz İnşallah. Başımız sağolsun diyecek bir şey yok geçmiş olsun. Allah tekrarını göstermesin." dedi.
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