Galatasaraylı Diagne'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Olay yatak paylaşımı

Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı. Ancak Galatasaray'da beklentilerin çok çok altında kalan Diagne, şu sıralar en çok eleştirilen futbolcuların başında geliyor. Diagne tüm tepkiyi üzerine çekerken, onu affettirmek gizemli eşine kalıyor. Diagne'nin eşi Instagram'dan öyle bir paylaşım yaptı ki çok şaşıracaksınız...

02.03.2019 17:22 - Son Güncelleme: 02.03.2019 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





