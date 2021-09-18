Galatasaray-Lazio maçında dikkat çeken diyalog! Maurizio Sarri Fatih Terim’e ne dedi?

İTALYAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Cim-Bom'un, Lazio galibiyeti İtalyan basınında geniş yer buldu. Corriere dello Sport, maçı okuyucularına, "Strakosha'nın bir hatası Lazio'yu cezalandırdı. Sarri'nin futbolundan izler görülmüyor ve bu takım gelişim sinyalleri vermiyor. İmparator Terim kazandı" başlığıyla verdi. Gazete, Taylan Antalyalı, Morutan, Yedlin ve Terim'e 7 ile en yüksek notu verdi.