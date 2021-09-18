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Haberler Spor Galatasaray-Lazio maçında dikkat çeken diyalog! Maurizio Sarri Fatih Terim'e ne dedi?

Galatasaray-Lazio maçında dikkat çeken diyalog! Maurizio Sarri Fatih Terim'e ne dedi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında, Lazio'yu 1-0'lık skorla mağlup etti. Cimbom, bu sonuçla grupta liderliğe yükseldi. Öte yandan maç öncesi Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ve Fatih Terim arasında önemli bir diyalog dikkat çekti. Peki, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, o diyalog sırasında Fatih Terim'e ne dedi? İşte o görüşmenin detayları.

18.09.2021 11:02 - Son Güncelleme:
Galatasaray-Lazio maçında dikkat çeken diyalog! Maurizio Sarri Fatih Terim’e ne dedi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında yaşananlar maçın önüne geçti. İkili arasında geçen diyalog belli oldu. İşte Sarri'nin Terim'e söyledikleri ve hikayesi...

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Galatasaray-Lazio maçında dikkat çeken diyalog! Maurizio Sarri Fatih Terim’e ne dedi?

İTALYAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI
Cim-Bom'un, Lazio galibiyeti İtalyan basınında geniş yer buldu. Corriere dello Sport, maçı okuyucularına, "Strakosha'nın bir hatası Lazio'yu cezalandırdı. Sarri'nin futbolundan izler görülmüyor ve bu takım gelişim sinyalleri vermiyor. İmparator Terim kazandı" başlığıyla verdi. Gazete, Taylan Antalyalı, Morutan, Yedlin ve Terim'e 7 ile en yüksek notu verdi.

Galatasaray-Lazio maçında dikkat çeken diyalog! Maurizio Sarri Fatih Terim’e ne dedi?

CICALDAU'YU ÖN PLANA ÇIKARDI
La Gazzetta dello Sport'un "G.Saray, Strakosha'ya teşekkür ediyor" başlığını atarken, "Arnavut kalecinin yediği inanılmaz gol maçın skorunu belirledi" ifadesi yer aldı. Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol "Ölümcül hata" olarak tanımlandı. Tuttosport gazetesinin "Strakosha hata yapıyor, Sarri kaybediyor" başlığını kullanırken, Cicaldau'yu ön plana çıkardı.

Galatasaray-Lazio maçında dikkat çeken diyalog! Maurizio Sarri Fatih Terim’e ne dedi?

'SENİNLE TANIŞMAK BİR ŞEREF'
İstanbul'a gelmeden İtalyan basınına Fatih Terim'i yere göğe sığdıramayan açıklamalar yapan Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin oyun felsefesine hayran kaldığı tecrübeli hoca ile maç öncesi buluşmasında İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Galatasaray-Lazio maçında dikkat çeken diyalog! Maurizio Sarri Fatih Terim’e ne dedi?

HİKAYESİ TERİM İZLERİ TAŞIYOR
Galatasaray'ın Lazio galibiyeti kadar İtalyan takımının dünyaca ünlü teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Fatih Terim'le karşılaşırken önünde eğilmesi de bir o kadar gündeme damgasını vurdu. Terim'i görür görmez İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) diyen Sarri'nin hikayesinin Fatih Terim izleri taşıdığı ortaya çıktı.

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