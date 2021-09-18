Galatasaray-Lazio maçında dikkat çeken diyalog! Maurizio Sarri Fatih Terim'e ne dedi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında, Lazio'yu 1-0'lık skorla mağlup etti. Cimbom, bu sonuçla grupta liderliğe yükseldi. Öte yandan maç öncesi Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ve Fatih Terim arasında önemli bir diyalog dikkat çekti. Peki, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, o diyalog sırasında Fatih Terim'e ne dedi? İşte o görüşmenin detayları.
İTALYAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI
Cim-Bom'un, Lazio galibiyeti İtalyan basınında geniş yer buldu. Corriere dello Sport, maçı okuyucularına, "Strakosha'nın bir hatası Lazio'yu cezalandırdı. Sarri'nin futbolundan izler görülmüyor ve bu takım gelişim sinyalleri vermiyor. İmparator Terim kazandı" başlığıyla verdi. Gazete, Taylan Antalyalı, Morutan, Yedlin ve Terim'e 7 ile en yüksek notu verdi.
CICALDAU'YU ÖN PLANA ÇIKARDI
La Gazzetta dello Sport'un "G.Saray, Strakosha'ya teşekkür ediyor" başlığını atarken, "Arnavut kalecinin yediği inanılmaz gol maçın skorunu belirledi" ifadesi yer aldı. Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol "Ölümcül hata" olarak tanımlandı. Tuttosport gazetesinin "Strakosha hata yapıyor, Sarri kaybediyor" başlığını kullanırken, Cicaldau'yu ön plana çıkardı.
'SENİNLE TANIŞMAK BİR ŞEREF'
İstanbul'a gelmeden İtalyan basınına Fatih Terim'i yere göğe sığdıramayan açıklamalar yapan Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin oyun felsefesine hayran kaldığı tecrübeli hoca ile maç öncesi buluşmasında İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
HİKAYESİ TERİM İZLERİ TAŞIYOR
Galatasaray'ın Lazio galibiyeti kadar İtalyan takımının dünyaca ünlü teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Fatih Terim'le karşılaşırken önünde eğilmesi de bir o kadar gündeme damgasını vurdu. Terim'i görür görmez İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) diyen Sarri'nin hikayesinin Fatih Terim izleri taşıdığı ortaya çıktı.