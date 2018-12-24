Antalya'da sessiz gece! (MS: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 22:06:38
Güncelleme: 22:18:45
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Spor Toto Süper Lig 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe bu beraberlik ile puanını 16'ya yükseltirken Antalyaspor ise 27 puana yükseldi.
Mücadelenin 74.dakikasında Roman Neustadter, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
MAÇTAN NOTLAR Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanında, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Yanal, takımının başında çıktığı ilk lig maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de iki değişiklik gerçekleştirdi. Yanal, Valbuena'nın yerine Benzia, Slimani'nin yerine ise Soldado'ya ilk 11'de şans verdi.
Sarı-lacivertliler, sahaya Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustaedter, Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Benzia, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı.