Antalya'da sessiz gece! (MS: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 22:06:38 Güncelleme: 22:18:45
Antalya'da sessiz gece! (MS: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe bu beraberlik ile puanını 16'ya yükseltirken Antalyaspor ise 27 puana yükseldi.

Antalya'da sessiz gece! (MS: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe)

Mücadelenin 74.dakikasında Roman Neustadter, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Antalya'da sessiz gece! (MS: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanında, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Antalya'da sessiz gece! (MS: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe)

Teknik direktör Yanal, takımının başında çıktığı ilk lig maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de iki değişiklik gerçekleştirdi. Yanal, Valbuena'nın yerine Benzia, Slimani'nin yerine ise Soldado'ya ilk 11'de şans verdi.

Antalya'da sessiz gece! (MS: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe)

Sarı-lacivertliler, sahaya Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustaedter, Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Benzia, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor
Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor