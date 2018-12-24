Rıdvan Dilmen'den Yanal için çok sert eleştiri: Buna hakkın yok!

"Sezonun ilk programını yaptığımız gün 'Fenerbahçe, ilk yarıyı sondan 2. bitirecek' desem 5 bin Fenerbahçe taraftarı beni dövmeye gelirdi. Diğer takımın taraftarları 'Hocam sen ne diyorsun?' derlerdi. Bana da deli derler ve Bakırköy'e götürürlerdi."