Rıdvan Dilmen'den Yanal için çok sert eleştiri: Buna hakkın yok!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ı sert sözlerle eleştirdi.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 22:56:21 Güncelleme: 22:59:02
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler bu sonuçla ligin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamladı.
Maçın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte o yorumlar...
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