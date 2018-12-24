Rıdvan Dilmen'den Yanal için çok sert eleştiri: Buna hakkın yok!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ı sert sözlerle eleştirdi.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 22:56:21 Güncelleme: 22:59:02
Rıdvan Dilmen'den Yanal için çok sert eleştiri: Buna hakkın yok!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler bu sonuçla ligin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamladı.

Maçın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte o yorumlar...

Rıdvan Dilmen'den Yanal için çok sert eleştiri: Buna hakkın yok!

"Sezonun ilk programını yaptığımız gün 'Fenerbahçe, ilk yarıyı sondan 2. bitirecek' desem 5 bin Fenerbahçe taraftarı beni dövmeye gelirdi. Diğer takımın taraftarları 'Hocam sen ne diyorsun?' derlerdi. Bana da deli derler ve Bakırköy'e götürürlerdi."

Rıdvan Dilmen'den Yanal için çok sert eleştiri: Buna hakkın yok!

"BAKTI FENERBAHÇE GELMİYOR…"
"Fenerbahçelilerin hayal ettiği Fenerbahçe bu değil. 2 tane maçta 4 tane puan birden düştü. Erzurum ilk yarı kalene gelmiyor ikinci yarıda niyeti yoktu. Bu maçta da Reyes ile Şener giriyor.

Rıdvan Dilmen'den Yanal için çok sert eleştiri: Buna hakkın yok!

Bülent Korkmaz'ın, kadro zafiyetinden dolayı ödü kopuyordu. 10 kişi beklediler. 90 3'te Antalyaspor taçın orada baskı yaptılar ilk kez. Baktı Fenerbahçe gelmiyor onlar da çıktı."

Rıdvan Dilmen'den Yanal için çok sert eleştiri: Buna hakkın yok!

"ALTYAPIDAN OYUNCU SOK, 1-0 MAĞLUP OL"
"Yoksa Aykut Kocaman zamanında duygusal mı bakıyorduk biz? Ersun Yanal'ın takımı, son dakikada oyuna Diego Reyes'i sokan takımsa, o zaman gerçekten küme düşmemeye oynuyordur bu takım.

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