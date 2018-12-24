Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor

Son dönemde düşen formu ve üst üste yediği goller nedeniyle performansı göze batmaya başlayan Muslera ile ilgili Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası şok bir rapor ortaya çıktı.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 14:46:31 Güncelleme: 14:47:09
Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor

Aldığı cezalardan ve peş peşe puan kayıplarının ardından Sivasspor galibiyeti ile nefes alan Galatasaray'ı Muslera sancısı tuttu. Sarı kırmızılılar bir yandan 3 puana sevindi ancak diğer yandan oyuncusu ile ilgili durumu görmezden gelemedi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor

Yediği gollerle Sivasspor maçında da yine eleştiri alan yıldız eldiven, son 2 haftada Başakşehir ve Sivasspor karşısında kalesine gelen ilk isabetli şutta kalesini kapatamadı. Ancak asıl tehlike ise bambaşka...

Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor

Muslera'nın Sivas maçında kalesine gelen iki şut da golle sonuçlanırken, Galatasaray'ın son 6 maçta kalesine gelen ilk topların hepsi gol oldu. Öte yandan Uruguaylı'nın dikkat çeken düşüşü yıllara göre kıyaslandığında korkutan cinsten...

Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor

32 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılı ekibe geldiği 2014-15'ten beri en düşük kurtarış yüzdesiyle oynadığı sezonu yaşıyor...

Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor

İŞTE O RAPOR:

2014-2015 - %76
2015-2016 - %72
2016-2017 - %70
2017-2018 - %69
2018-2019 - %66

Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor
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