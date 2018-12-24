Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Maç sonrası şok rapor
Son dönemde düşen formu ve üst üste yediği goller nedeniyle performansı göze batmaya başlayan Muslera ile ilgili Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası şok bir rapor ortaya çıktı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 14:46:31
Güncelleme: 14:47:09
Aldığı cezalardan ve peş peşe puan kayıplarının ardından Sivasspor galibiyeti ile nefes alan Galatasaray'ı Muslera sancısı tuttu. Sarı kırmızılılar bir yandan 3 puana sevindi ancak diğer yandan oyuncusu ile ilgili durumu görmezden gelemedi. İşte detaylar...
Yediği gollerle Sivasspor maçında da yine eleştiri alan yıldız eldiven, son 2 haftada Başakşehir ve Sivasspor karşısında kalesine gelen ilk isabetli şutta kalesini kapatamadı. Ancak asıl tehlike ise bambaşka...
Muslera'nın Sivas maçında kalesine gelen iki şut da golle sonuçlanırken, Galatasaray'ın son 6 maçta kalesine gelen ilk topların hepsi gol oldu. Öte yandan Uruguaylı'nın dikkat çeken düşüşü yıllara göre kıyaslandığında korkutan cinsten...
32 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılı ekibe geldiği 2014-15'ten beri en düşük kurtarış yüzdesiyle oynadığı sezonu yaşıyor...
İŞTE O RAPOR:
2014-2015 - %76
2015-2016 - %72
2016-2017 - %70
2017-2018 - %69
2018-2019 - %66