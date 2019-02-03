Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi toprağa verildi
Tokat'ın Zile ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı.
Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan, Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak (84), dün akşam sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Köydeki komşuları Ömer Keskin, yaşadıkları iki katlı evin kapısının açılmaması üzerine cep telefonuyla çifte ulaşmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine evin mutfağının penceresinden içeriye girdi. Keskin, yaşlı çifti yerde hareketsiz buldu.
Sultan Çakmak için öğle namazı sonrası köy camisinde kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykal, Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Uçar, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın takım arkadaşları, Milli Takım Antrönürö Uğur Özcan ve vatandaşlar katıldı.