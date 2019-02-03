Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi toprağa verildi

Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan, Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak (84), dün akşam sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Köydeki komşuları Ömer Keskin, yaşadıkları iki katlı evin kapısının açılmaması üzerine cep telefonuyla çifte ulaşmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine evin mutfağının penceresinden içeriye girdi. Keskin, yaşlı çifti yerde hareketsiz buldu.