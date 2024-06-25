Fenerbahçe devleri reddetti! Ferdi Kadıoğlu için rekor rakam

Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için bonservis bedeli belli oldu. Dortmund ve Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon Euro teklif etti. Ancak Fenerbahçe yönetimi teklifi geri çevirerek yıldız futbolcunun bonservis bedelini açıkladı.