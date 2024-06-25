Fenerbahçe devleri reddetti! Ferdi Kadıoğlu için rekor rakam

Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için bonservis bedeli belli oldu. Dortmund ve Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon Euro teklif etti. Ancak Fenerbahçe yönetimi teklifi geri çevirerek yıldız futbolcunun bonservis bedelini açıkladı.
Fenerbahçe milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini belirledi.
Fenerbahçe'de yıldızı iyice parlayan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
FERDİ KADIOĞLU İÇİN İKİ TEKLİF
Sarı-Lacivertliler'in astronomik teklif almadığı sürece satmayı düşünmediği milli futbolcu için iki kulüpten teklif geldi.