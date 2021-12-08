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Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım itirafı: Çok isterim

Başakşehir başında harikalar yaratan ve ligde 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak takımının zirve yarışına katılmasını sağlayan teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Milli Takım'la ilgili samimi bir itirafta bulunan Belözoğlu, "Milli Takım teknik direktörü olmayı çok isterim" dedi.

08.12.2021 15:08 - Son Güncelleme: 08.12.2021 15:08
Emre Belözoğlu’ndan Milli Takım itirafı: Çok isterim

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Emre Belözoğlu’ndan Milli Takım itirafı: Çok isterim

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:
Futbolda öğrenme diye bir şey yoktur. Alışkanlıklar ve tekrarlar vardır. Ben arkadaşlara oynamak istediğim oyunu ezberletmeye çalışıyorum. Futbolda en basiti en zorudur. Bize en çok kazandıran şeyi sık sık tekrar etmemiz gerekiyor.

Emre Belözoğlu’ndan Milli Takım itirafı: Çok isterim

Türkiye'de insanlar futbolu çok seviyorlar. Çok fazla bilgi olmadan fikir beyanı oluyor. Rakamlar ve sistemlerden ziyade bir takımın hangi oyun felsefesi var, bu önemli. Ben futbolcu kardeşlerime oyun anlayışımızı anlatmaya çalışıyorum.

Emre Belözoğlu’ndan Milli Takım itirafı: Çok isterim

Oyuncular güvenildiğini hissettiğinde sahada neler yapıyor görüyoruz. İletişim çift taraflıdır. Saha içinde onları geliştirdiğime şahit olmaları, birbirimizi geliştirdiğimize bir işarettir. Rakip analizi yapıyoruz ama kendi takımımızın analizini daha çok yapıyoruz. Trabzonspor rakam olarak da oyun gücü olarak da Abdullah hoca ile birlikte çok ciddi bir ivme yakaladı. Trabzonspor'u çok ciddi avantajlı görüyorum. Zor maçları var ama hiçbir zaman oyun disiplininden kopacaklarını zannetmiyorum.

Emre Belözoğlu’ndan Milli Takım itirafı: Çok isterim

Hedeflerim ve hayallerim hep belli. Başarılı olmanın karşılığı kupadır, birinciliktir. Futbolculuk kariyerimde Başakşehir'de sonuna kadar getirdik ancak başaramadık. Nasibimizde varsa antrenör olarak getiririz inşallah. Anadolu takımlarından çok daha iyi imkanlarım var, futbolcu profili olarak, yönetici profili ve imkanlar olarak.

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