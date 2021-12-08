Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım itirafı: Çok isterim
Başakşehir başında harikalar yaratan ve ligde 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak takımının zirve yarışına katılmasını sağlayan teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Milli Takım'la ilgili samimi bir itirafta bulunan Belözoğlu, "Milli Takım teknik direktörü olmayı çok isterim" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Oyuncular güvenildiğini hissettiğinde sahada neler yapıyor görüyoruz. İletişim çift taraflıdır. Saha içinde onları geliştirdiğime şahit olmaları, birbirimizi geliştirdiğimize bir işarettir. Rakip analizi yapıyoruz ama kendi takımımızın analizini daha çok yapıyoruz. Trabzonspor rakam olarak da oyun gücü olarak da Abdullah hoca ile birlikte çok ciddi bir ivme yakaladı. Trabzonspor'u çok ciddi avantajlı görüyorum. Zor maçları var ama hiçbir zaman oyun disiplininden kopacaklarını zannetmiyorum.
Hedeflerim ve hayallerim hep belli. Başarılı olmanın karşılığı kupadır, birinciliktir. Futbolculuk kariyerimde Başakşehir'de sonuna kadar getirdik ancak başaramadık. Nasibimizde varsa antrenör olarak getiririz inşallah. Anadolu takımlarından çok daha iyi imkanlarım var, futbolcu profili olarak, yönetici profili ve imkanlar olarak.